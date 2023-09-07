 الحوار الوطني.. الموسيقار سليم سحاب: لابد أن نكون أمام ساعة أسبوعيا لتذوق الموسيقى في المدارس - بوابة الشروق
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الحوار الوطني.. الموسيقار سليم سحاب: لابد أن نكون أمام ساعة أسبوعيا لتذوق الموسيقى في المدارس

علي كمال ومنال الوراقي
نشر في: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 9:33 م | آخر تحديث: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 9:33 م

أكد الموسيقار سليم سحاب، أهمية الموسيقى ودورها في حياة المواطنين كونها أهم الأسلحة لتربية النشأ على كل المستويات.

وقال الموسيقار سليم سحاب فى جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطني بشأن الصناعات الثقافية، إن الموسيقى سلاح هام في تربية النشأ ومن هنا اقترح أن نكون أمام ساعة تذوق أسبوعية لطلاب المدارس خاصة أن ذلك يساعد على تحقيق الإنتماء ودعم النشأ بشكل وطني.

وأكد سحاب، أهمية أيضا تفعيل قصور الثقافة على مستوى الكورال وعمل مسابقات خاصة بذلك في ضوء دعم بيئة الموسيقى، ومن ثم يكون لمثل هذه التحركات إطارات حماية للجميع من التطرق لأي أطراف أو رؤى إرهابية أو متشددة.

واختتم حديثه بتأكيد أنه عندما يكون على المسرح يدرك أنه موجود على هذا المكان من أجل تقديم رسالة ربنا خلقه من أجلها قائلا: "بحس وأنا على المسرح إن ربنا خلقني عشان أدى رسالة للناس".

https://www.facebook.com/photo/?fbid=284382331019632&set=pcb.284289587695573

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