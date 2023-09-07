تعيين ريمون ندونج سيما رئيسا للحكومة الانتقالية في الجابون

قرر رئيس الجابون الانتقالي الجنرال بريس أوليجي نجيما، اليوم الخميس، تعيين رئيس الوزراء السابق ريمون ندونج سيما رئيس وزراء انتقاليا، بحسب بيان أورده التلفزيون الجابوني الرسمي.

وبالرغم من أن ندونج سيما خاض الانتخابات الرئاسية ضد بونجو، لم يكن المرشح الأساسي للمعارضة، التي كانت قد دعت العسكر للاعتراف بـ"فوز" مرشحها ألبير أوندو أوسا بالرئاسة وتسليمه السلطة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب النتائج الرسمية التي أُعلنت قبل ساعة واحدة من الانقلاب ضد بونجو، حصل أوندو أوسا على 30,77 %من الأصوات في مقابل 64,27 % لعلي بونجو الذي حكم البلاد طوال 14 عاما خلفا لوالده الذي سبقه إلى حكمها طوال أربعة عقود.

وتولى ندونج سيما بين 2012 و2014 رئاسة الوزراء في عهد بونجو، لكنه ما لبث أن ابتعد عن النظام متهما إياه بسوء إدارة البلاد، ووصل به الأمر إلى حد الترشح ضد بونجو في الانتخابات الرئاسية بعام 2016 ومن ثم في 2023.

وأطاح الجنرال نجيما بالرئيس على بونجو في 30 أغسطس الماضي بعد ساعة واحدة من إعلان فوز بونجو بولاية جديدة، وأدى نجيما يوم الإثنين اليمين الدستورية رئيسا لفترة انتقالية لم يحدد مدتها.

ووعد نجيما بأن تجري في نهاية هذه الفترة الانتقالية "انتخابات حرة".

كما تعهد بتشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات من كل الأطياف السياسية.