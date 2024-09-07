 الاتحاد السكندري يعتمد التشكيل النهائي للجهاز المعاون لـ بابا فاسيليو - بوابة الشروق
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الاتحاد السكندري يعتمد التشكيل النهائي للجهاز المعاون لـ بابا فاسيليو

الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر في: السبت 7 سبتمبر 2024 - 3:12 م | آخر تحديث: السبت 7 سبتمبر 2024 - 3:17 م

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي التشكيل النهائي للجهاز الفني للفريق الأول والذي يقوده بابا فاسيليو استعدادا للموسم الجديد .

وجاء التشكيل علي النحو التالي :

بابا فاسيليو: مديرا فنيا.

نيكولاس كالاكوتس: مدرب عاما.

إمام محمدين: مدير قطاع كرة القدم.

محمد سعد أحمد: مخطط للأحمال.

محمد لطفى قطب: مدرب.

السيد السويركي: مدربا لحراس المرمى.

محمد أيمن هلال: محلل أداء.

خالد مصطفى المغربي: مترجم.

يحيى فضل: إداري.

عمر صلاح عرفه: إداري.

محمد سعد الصاوي: طبيب عظام.

أحمد سلامة: علاج طبيعي وتأهيل.

إسلام السيد حسن: تأهيل وإصابات.

محمد حسن محمد: أخصائي تدليك.

مصطفى جوهر محمد: أخصائي تدليك.

مصطفى شريف: أخصائي تدليك.

أحمد كامل: مصور الفريق.


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