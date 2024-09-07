الاتحاد السكندري يعتمد التشكيل النهائي للجهاز المعاون لـ بابا فاسيليو

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي التشكيل النهائي للجهاز الفني للفريق الأول والذي يقوده بابا فاسيليو استعدادا للموسم الجديد .
وجاء التشكيل علي النحو التالي :
بابا فاسيليو: مديرا فنيا.
نيكولاس كالاكوتس: مدرب عاما.
إمام محمدين: مدير قطاع كرة القدم.
محمد سعد أحمد: مخطط للأحمال.
محمد لطفى قطب: مدرب.
السيد السويركي: مدربا لحراس المرمى.
محمد أيمن هلال: محلل أداء.
خالد مصطفى المغربي: مترجم.
يحيى فضل: إداري.
عمر صلاح عرفه: إداري.
محمد سعد الصاوي: طبيب عظام.
أحمد سلامة: علاج طبيعي وتأهيل.
إسلام السيد حسن: تأهيل وإصابات.
محمد حسن محمد: أخصائي تدليك.
مصطفى جوهر محمد: أخصائي تدليك.
مصطفى شريف: أخصائي تدليك.
أحمد كامل: مصور الفريق.