اندلاع حريق في منطقة ليمان بالجليل الغربي نتيجة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بإطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى إصابة مبنى في مستوطنة شلومي، واندلاع حريق في منطقة ليمان بالجليل الغربي عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، قصف قاعدة جبل نيريا الإسرائيلية بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وذكر أن القصف يأتي ردا على هجمات إسرائيلية على القرى الجنوبية، موضحًا أن «القاعدة مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء جولاني».

من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي تعليماته لجميع سكان الجليل الغربي وعدد من بلدات الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان بتقليل التجمعات والبقاء قرب الأماكن الآمنة والملاجئ.