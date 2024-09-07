الخارجية: ندين قتل القوات الإسرائيلية لناشطة من أصول تركية في الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان السفير أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، قتل القوات الإسرائيلية للناشطة من أصول تركية أيسينور إيجي.

وقال في تصريح صحفي، إن قتل الناشطة يمثل حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

أضاف: «نتقدم بخالص العزاء لحكومة وشعب دولة تركيا الشقيقة، ولأسرة الشهيدة بالمواساة فى مصابها الأليم».

وأوضح أن هذه الجريمة تعد مثالاً جديداً على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، وتضاف لما يلاقونه من كافة أشكال العنف والاستهتار بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستنكر ما أضحى يواجهه المجتمع الدول من مأزق أخلاقى غير مسبوق نتيجة الفظائع التي تُرتكب فى حق المدنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار عقود طويلة.

وقُتلت الناشطة بالرصاص خلال احتجاج ضد الاستيطان بالقرب من نابلس بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقتلت الناشطة بعد إصابتها في الرأس خلال احتجاج في بلدة بيتا قرب نابلس.