الجزائر تزود تونس بألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية

أعلنت شركة الكهرباء "سونلغاز" المملوكة للدولة الجزائرية، اليوم السبت، عن تزويد تونس بـ 1000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

وجاء في بيان لشركة " سونلغاز"، أنه "تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، فيما يتعلق بدعم أواصر التعاون مع الشقيقة تونس، والتزاما منها بمواصلة تزويدها بالطاقة الكهربائية، وعلى إثر العطب الذي جد بإحدى المحطات الكهربائية التابعة للشركة التونسية الكهرباء والغاز، ذات قدرة 400 ميجاواط صبيحة اليوم السبت، تمكنت سونلغاز وفي وقت قياسي اليوم من إمداد الشبكة التونسية بـ 1000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية".

وأوضحت الشركة الجزائرية أن هذا الرقم يعتبر قياسيا فيما يتعلق بصادرات سونلغاز من الكهرباء إلى تونس، مما سمح بتدارك الوضع وضمان استمرارية تزويد تونس بالكهرباء وضمان توازن منظومة النقل.

وكشف ذات المصدر، عن أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز عبرت عن شكرها لسونلغاز على تعاونها الدائم خاصة في مثل هذا الظرف الاستثنائي.