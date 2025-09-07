لابيد: نتنياهو يفضل تدمير أبراج غزة على إعادة أبنائنا

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تفضل تدمير الأبراج في قطاع غزة على إجراء مفاوضات من أجل إعادة المحتجزين في القطاع.

وفي تصريحات أدلى بها لابيد خلال مقابلة مع صحيفة "معاريف"، قال: "الحكومة تفضل تدمير الأبراج العالية في قطاع غزة على إجراء مفاوضات لإعادة أبنائنا من القطاع".

وشدد على أن حركة حماس أبلغت الوسطاء استعدادها لإبرام صفقة جزئية أو شاملة، لكن "نتنياهو لا يستجيب".

وأوضح أنه "قبل أسبوع تواصلت معي قيادات رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وأخبروني أنهم لم يتلقوا (من نتنياهو) أي رد حتى الآن، وإسرائيل لا تستجيب".

وأضاف: "هذا هو الوضع الراهن، الحكومة لا تحاول حتى إعادة الأسرى إلى منازلهم، عبر إجراء مفاوضات وإتمام صفقة، وببساطة إسرائيل لا ترد".

ومضى لابيد: "هناك صفقة مطروحة على الطاولة، يمكن إبرامها، بل يجب إبرامها، هذا ما يقوله فريق التفاوض الإسرائيلي ورئيس الأركان (إيال زامير) أيضا".

وأردف: "يمكن إبرام صفقة جزئية أو شاملة، وقد أبلغت حماس الوسطاء استعدادها لكلا الخيارين، لكن الشيء الذي لا يجوز هو عدم المحاولة".

وأضاف: "الحكومة لا تحاول إجراء مفاوضات وإبرام صفقة، إلا أنهم يفضلون قصف الأبراج العالية في غزة بدلًا من إعادة أبناءنا إلى منازلهم".