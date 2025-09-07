أحمد شلبي يتوج بفضية بطولة العالم في الكونغ فو

حصد أحمد شلبي، لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو على الميدالية الفضية خلال منافسات بطولة العالم للكبار المقامة بالبرازيل لعام 2025، في نسختها السابعة عشر والتي تستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وفاز أحمد شلبي بالميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات وزن +100 كجم ليرفع رصيد مصر إلى ثلاث ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية.

وكان علي ناصر، لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو حصد الميدالية الفضية خلال منافسات بطولة العالم للكبار في منافسات وزن 48 كجم بعد انسحاب بطل اليمن من المباراة كما حصدت منة الله محمد الميدالية البرونزية.

ويشارك المنتخب في منافسات الساندا والأساليب بعشرة لاعبين بواقع 8 لاعبين في منافسات الساندا وهم: علي ناصر أحمد سليم، محمد خالد محمد الجيلاني، الحسين عبدالقادر حسن، سيف الدين محسن السيد، أحمد عبدالحميد أحمد شلبي، ياسمين سليم علي رزق، آية صلاح عيد محمد، منة الله محمد محمد حسن.

وفي منافسات الأساليب يشارك المنتخب المصري بلاعبين اثنين وهما اللاعبة رؤى خالد علي خليل، اللاعبة سارة صلاح محمد أحمد.

تضم بعثة المنتخب المصري للجهاز الإداري والفني خلال منافسات بطولة العالم للكبار بالبرازيل المهندس محمود خيري، رئيس بعثة الساندا، العقيد الكيلاني فاروق، رئيس بعثة الأساليب، كابتن معتز راضي، مدير فني ساندا، كابتن رامي كامل، مدرب ساندا.

كما تضم البعثة كابتن عبدالله سيد، مدرب عام أساليب، كابتن عصام سيد سليمان، حكم دولي ساندا، كابتن إنجي شريف محمد، حكم دولي أساليب.