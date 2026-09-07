منتخب السويس بتروجت يصعق المصري بثنائية في الدوري

حقق منتخب السويس بتروجت فوزًا ثمينًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وبادر منتخب السويس بتروجت بالتسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، بعدما استغل مصطفى البدري خطأً من الحارس محمد سيحا، الذي فشل في السيطرة على الكرة لتسقط من يده وتصل إلى أحمد بحبح، الذي مررها بدوره إلى البدري، ليسدد الأخير الكرة في الشباك الخالية.

ونجح المصري في إدراك التعادل عند الدقيقة 55 عن طريق صلاح محسن، الذي ترجم ركلة جزاء إلى هدف، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل.

ولم يستغرق منتخب السويس بتروجت سوى دقيقة واحدة لاستعادة تقدمه، بعدما سجل أحمد بحبح الهدف الثاني في الدقيقة 56، مستغلًا تمريرة رأسية من محمد إبراهيم "دودو" داخل منطقة الجزاء، وصلت إليه أمام المرمى، ليضعها بلمسة واحدة داخل الشباك.

وضغط المصري بقوة خلال الدقائق المتبقية بحثًا عن هدف التعادل، وخلق أكثر من فرصة خطيرة، إلا أن محاولاته اصطدمت بالتمركز الدفاعي الجيد للاعبي منتخب السويس بتروجت، إلى جانب تألق حارس المرمى، ليحافظ الفريق على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع منتخب السويس بتروجت رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 6 نقاط في المركز الثامن.