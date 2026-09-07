نبيل فهمي: سيادة الدول العربية ليست مجالا لتصفية الحسابات مع الغير

قال نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة ترفض استهداف إيران لأراضٍ ومنشآت في الدول العربية.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الاثنين، أن «الدول العربية ليست طرفًا في الحرب، وسيادتها ليست مجالًا مفتوحًا لتصفية الحسابات مع الغير».

ودعا إلى «وقف التصعيد والعودة إلى المسار السياسي»، مؤكدًا انفتاح الدول العربية على علاقات جوار متوازنة، طالما قامت على احترام السيادة والكف عن التدخل في الشئون الداخلية.

وشدد على أن «أمن دول الخليج العربية جزء من الأمن القومي العربي، وأي مساس به يعني المساس بالجامعة ودولها الأعضاء».

وفي سياق متصل، أشار الأمين العام، إلى أن الجامعة لن تقبل بتحول الممرات البحرية إلى ورقة في حسابات الآخرين، مشددًا على أن حقوق الدول وحرية الملاحة يحكمها القانون الدولي.

وبالحديث عن الداخل العربي، نوه فهمي، أن النزاعات تستنزف قدرات بعض الدول، وتهدد وحدة أراضيها، وتماسك مؤسساتها الوطنية، وتدفع السكان إلى النزوح.

وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول سياسية لتلك النزاعات، والسعي لوقف القتال، وضمان وصول المساعدات إلى السكان، وصون وحدة الدول.

وأكد أنه «سيعمل خلال ولايته أن تكون الجامعة حاضرة دومًا وفاعلة في خدمة العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات، ودفع التطوير، وتحقيق التنمية، من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».