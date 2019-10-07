فاطمة سامورا تتوج بجائزة «صانع التاريخ»

توجت السنغالية فاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بجائزة «صانع التاريخ» خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، الذي أقيم في لندن.

وهنأ الاتحاد الدولي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: "فاطمة سامورا سكرتير FIFA العام تسملت أمس جائزة "صانع التاريخ" في حفل جوائز "الأفضل في أفريقيا" الذي أقيم في لندن".

وأضاف: "السيدة سامورا تسلمت الجائزة تقديرًا لعملها في FIFA حيث شغلت منصب الأمين العام منذ مايو 2016، عندما أصبحت أول سيدة أفريقية ومسلمة تتولى هذا المنصب".

جدير بالذكر أن سامورا تسلمت الجائزة من الأسطورة الإنجليزية ومدافع مانشستريونايتد السابق ريو فرديناند.