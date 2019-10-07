أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق باقِ حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن إدارة الأبيض لن تحاسب المدرب على خسارة مباراة.

وأشار منصور في تصريحاته التلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، إلى أنه لن يتحدث عن أي عقوبات أو قرارات ضد لاعبي الزمالك في وسائل الإعلام.

وأضاف: "ميتشو لن يرحل، المدرب باقي حتى نهاية الموسم وكذلك مساعديه الأجانب، ولكن قد يتم إضافة عناصر جديدة للجهاز الفني وفي أضيق الحدود".

وأكمل: "فرضت عقوبات بالفعل على عدد من اللاعبين ولكن لا مجال للحديث عنها في الإعلام، تعلمنا من الماضي، وقرارتنا نتخذها في الغرف المغلقة".

واختتم: "لا مساس بالجهاز الفني الحالي للزمالك، نبحث فقط على مدرب أحمال بدلًا من -مدرس الألعاب- الذي تعاقدنا معه في السابق".

يذكر أن نادي مصر حقق نتيجة مفاجئة أمام الزمالك بالتعادل بهدف لكل فريق، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.