كلوب: لا أجد طريقة لتقبل عرقلة صلاح في مباراة ليستر

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أنه لا يجد طريقة لتقبل العرقلة التي تعرض لها محمد صلاح، لاعب فريقه في مباراة ليستر سيتي والتي اسفرت عن إصابته.

وقال كلوب خلال تصريحاته التي نقلها موقع ليفربول الرسمي :"لقد قمنا ببعض التغييرات خلال تلك المباراة، ولا أتذكر أن ليستر سنحت لهم العديد من الفرص لكي أكون صريحًا، كانت هناك فرصة وحيدة لهم في الشوط الأول من موقف تسلل".

وأضاف :"ثم جاءت الكرة التي أحرزوا منها هدف التعادل في الشوط الثاني، في الدقائق التالية، كان هناك فريق واحد يرغب في تحقيق الفوز".

وأكمل المدرب الألماني :" لا أتذكر متى كانت تسديدة روبرتسون التي أنقذها شمايكل، ولكنني أذكر أن صلاح قام بهجمة مرتدة جيدة، قبل أن تتم عرقلته بطريقة لا أجد سبيلًا لتقبلها".