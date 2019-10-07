سولشاير: مباراة ليفربول فرصتنا لتصحيح أوضاع الفريق

تحدث أوليه جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن مباراة فريقه المقبلة ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي.

تحدث أوليه جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن مباراة فريقه المقبلة ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي.

تحدث أوليه جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن مباراة فريقه المقبلة ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الثامنة من المسابقة، ليحتل المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.

وخسر مانشستر يونايتد للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الثامنة من المسابقة، ليحتل المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.

وخسر مانشستر يونايتد للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الثامنة من المسابقة، ليحتل المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.