سولشاير: مباراة ليفربول فرصتنا لتصحيح أوضاع الفريق

تحدث أوليه جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن مباراة فريقه المقبلة ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي.
وخسر مانشستر يونايتد للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الثامنة من المسابقة، ليحتل المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.
وقال سولشاير في تصريحات عقب المباراة، والتي نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "مباراة ليفربول المقبلة ستكون مثالية، سنخوضها بعد التوقف الدولي مباشرة وسنحاول تصحيح أوضاع الفريق".
وأضاف: "اللاعبون الصغار يفتقدون للثقة ونحتاج لاستعادة اللاعبين الكبار بعد نهاية التوقف الدولي، سنقيم المباريات الماضية خلال فترة التوقف الدولي".
وأتم تصريحاته "سنجلس خلال فترة التوقف الدولي لتقييم ما حدث لنا في الثمان المباريات الماضية.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول يوم 20 أكتوبر الجاري بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.