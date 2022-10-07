اجتماع مشترك لمجلسي وزراء التشيك وأوكرانيا في كييف بنهاية الشهر

تعتزم جمهورية التشيك وأوكرانيا عقد اجتماع مشترك لمجلس وزرائهما في كييف، فيما سيكون أول زيارة لجمع من الوزراء من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي للبلاد.

وخلال الاجتماع، المقرر في 31 أكتوبر، سيبحث وزراء البلدين آثار الحرب الروسية إضافة إلى آثارها على أوكرانيا، حسبما قال متحدث باسم الحكومة التشيكية، اليوم الجمعة، في براغ في تصريحات نقلتها وكالة "تشتك" التشيكية للأنباء.

ووفقا للمتحدث، من المتوقع أن يشارك في الزيارة، من الجانب التشيكي، نصف وزراء مجلس الوزراء على الأقل.

وتتولى جمهورية التشيك حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، بما يضعها في وضع المسؤولية عن توجيه الأجندة السياسية للتكتل.

وتجري براغ بالفعل مشاورات منتظمة مع حكومات بولندا وسلوفاكيا وإسرائيل من بين دول أخرى.

كان رئيس الوزراء بيتر فيالا يصحبه نظيره البولندي ماتيوس مورافيتسكي ورئيس الوزراء السلوفاكي آنذاك يانيز يانشا، قد زارا كييف في مارس، بعد أقل من شهر على شن روسيا حربها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

ومنذ بداية الغزو الروسي، قدمت التشيك لكييف أسلحة بأكثر من 170 مليون يورو (9ر165 مليون دولار).



