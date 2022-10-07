لبنان: تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمع للنازحين السوريين شمالي البلاد

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الجمعة، تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمع للنازحين السوريين في عكار شمال لبنان.

وأعلن وزير الصحة في تصريح لقناة "أل بي سي" المحلية أنه "حتى الساعة تم تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمّع للنازحين السوريين في عكار ونعمل على تقص عن حالات أخرى".

وكان بيان صادر عن وزارة الصحة، قد أعلن أمس الخميس، عن تسجيل واحدة من هاتين الإصابتين في الخامس من أكتوبر الحالي في محافظة عكار شمال لبنان.

وحالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى. وتعتبر هذه الإصابة هي الحالة الأولى في لبنان منذ 1993، تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا.