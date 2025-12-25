عباس يشكر بابا الفاتيكان على مواقفه ويطلب منه الصلاة من أجل إنهاء معاناة شعب فلسطين

نيابة عن الرئيس محمود عباس، حضر سفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسيه، قداس عيد الميلاد المجيد الذي ترأسه بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر.

وسلم السفير قسيسيه بابا الفاتيكان، رسالة من الرئيس، هنأه فيها وجميع المؤمنين المحتفلين بأعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الغربي، بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الجديدة، مقدما الشكر للبابا على مواقفه، وطالباً منه الصلاة من أجل تثبيت وقف الحرب في غزة وإنهاء معاناة شعبنا وتحقيق السلام في الأرض المقدسة.

وأشار في رسالته للبابا لاون الرابع عشر، إلى أن بيت لحم قد أضاءت بنورها الميلادي شجرة الميلاد هذا العام بعد عامين من الحرمان بسبب الحرب الجائرة على غزه، معرباً عن أمله بأن يحل السلام في أرض السلام ليعيش جميع اتباع الأديان السماوية بمحبة وأمن واستقرار.

وترأس البابا لاون الرابع عشر، قداس منتصف الليل بمناسبه عيد الميلاد في بازليكا القديس بطرس، حيث تحدث في الوعظة الدينية عن جوهر ورساله الميلاد المتمثلة بالمحبة والسلام والأمل، ضارعاً إلى الله أن يعم السلام أرجاء المعمورة.

كما ناشد البابا، أصحاب النوايا الحسنة أن يحترموا على الأقل في عيد الميلاد «يوما واحداً من السلام في العالم أجمع»، مثمنا الزيارة التي قام بها الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، إلى قطاع غزة قبل أيام.

وأعلن بابا الفاتيكان، أنه اتصل بكاهن الرعيّة في غزة الأب جبرائيل رومانيلي للاطمئنان على الأوضاع هناك، قائلا: «إنهم يحاولون الاحتفال بالعيد في ظل وضع ما يزال محفوفا بالمخاطر، فلنأمل أن يتقدّم اتفاق السلام».