كشف استطلاع للرأي، أن أكثر من 50% من المواطنين الأوروبيين غير راضين عن طريقة عمل الديمقراطية في بلدانهم، في حين أبدى واحد من كل 5 أشخاص تقبله لفكرة "الديكتاتورية" كبديل.



جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، استنادا إلى استطلاع أجرته مؤسسة "AboutPeople" وشمل أربع دول في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بريطانيا.

وأظهرت النتائج تفاوتا في نسب الاستياء بين الدول، حيث عبّر المشاركون عن "عدم رضاهم عن كيفية عمل الديمقراطية الأوروبية رغم استمرار دعمهم للنظام الديمقراطي كشكل للحكم" بالنسب التالية:

اليونان: 76%

فرنسا: 68%

رومانيا: 66%

بريطانيا: 42%

السويد: 32%

وفي مؤشر لافت، اختار ما معدله 22% من إجمالي المشاركين بالاستطلاع بأن "الديكتاتورية قد تكون أفضل من الديمقراطية" بالنسبة لهم.

كما أبدى أكثر من ربع المستطلعين بنسبة 26%، استعدادهم لمنح "سلطات ديكتاتورية مؤقتة" لأي قائد "كفؤ وفعال" في حال ظهوره، ما يعني ضمنا تقبلهم لفكرة أن هذا القائد سيقوم بتقييد الحقوق والحريات الديمقراطية ولن يكون خاضعا للمساءلة الرسمية أمام الشعب عن أفعاله.



وحول ثقة المواطنين في مؤسسات المجتمع الأوروبي، جاءت النتائج الاستطلاع كالتالي:

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل: حظيت بثقة 43% من المشاركين.

وسائل الإعلام الرسمية: نالت ثقة 27% فقط.

الأحزاب السياسية: تذيلت القائمة بنسبة ثقة لم تتجاوز 24%.

يُشار إلى أن التقرير لم يوضح العدد الإجمالي للمشاركين في الاستطلاع أو المنهجية التي اعتمدتها المؤسسة في اختيار العينة.