ماس كهربائي وراء نشوب حريق مصنع دهانات في الهرم

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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في إخماد حريق نشب داخل مصنع دهانات بمنطقة الهرم، دون وقوع إصابات.

وبينت التحريات، أن ماسا كهربائيا بأحد ماكينات فرن الدهانات، وراء نشوب الحريق، ولا توجد شبهه جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مصنع دهانات بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



