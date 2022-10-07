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السفارة المصرية بواشنطن تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 4:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 4:37 ص

احتفلت السفارة المصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.
وقال سفير مصر بواشنطن السفير معتز زهران إن هذه المناسبة تمثل بداية لعهد جديد من السلام والإنجازات بمصر على مختلف الأصعدة؛ لخدمة المواطن المصري.
وأشار إلى أن ذكرى النصر تأتي هذا العام مع الاحتفال بمئوية العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، وتطور هذه العلاقات وتنوعها بين البلدين عبر هذه العقود الزمنية.
حضر الاحتفال لفيف من الجاليات المصرية والعربية وممثلو البعثات والملحقيات العسكرية ومندوبون عن وزارة الدفاع الأمريكية والدبلوماسيين والإعلاميين والشخصيات العامة.
وعزفت فرقة موسيقية عسكرية أمريكية السلام الوطني لكل من مصر والولايات المتحدة في مستهل الحفل، كما تم تقديم المأكولات والمشروبات المصرية، وشهد الحفل - كذلك ضمن فقراته - عرض فيلم فيديو قصير عن الإنجازات التي تشهدها مصر في الوقت الراهن والمشروعات الكبرى بها.
أ.م.ن - ك ف

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