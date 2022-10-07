تزايد التوظيف وتراجع البطالة في أمريكا في سبتمبر

واصل أرباب العمل الأمريكيون التوظيف بوتيرة قوية خلال الشهر الماضي، وعاد معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى مستوى متدن قياسي، ما يشير إلى سوق عمل قوي، يضع مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" على مسار رفع كبير آخر لأسعار الفائدة، في ظل تركيزه على كبح التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن تقرير لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، القول إن عدد العاملين بالقطاعات غير الزراعية زاد بواقع 263 ألف عامل في سبتمبر بعد زيادة بلغت 315 ألف عامل في أغسطس.

وتراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 5ر3%، بما يطابق أدنى مستوى له في خمسة عقود، كما ارتفع متوسط الأجر بالساعة بقوة.

وكان متوسط توقعات خبراء اقتصاد، استطلعت بلومبرج آراءهم، يدور حول 255 ألف وظيفة وأن يظل معدل البطالة ثابتا عند 7ر3%.

وكان التوظيف في جميع القطاعات نسبيا، تقوده زيادة في عدد الوظائف الجديدة بقطاع الترفيه والضيافة والقطاع الصحي.

من ناحية أخرى، تراجع التوظيف في قطاعات النقل والتخزين والأنشطة المالية.