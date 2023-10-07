أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم السبت تعليق كل رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى بعد غد الاثنين، وذلك في ضوء الهجمات التي تشنها حركة حماس على إسرائيل.

وردا على سؤال من وكالة (د.ب.أ)، قالت لوفتهانزا اليوم السبت: "في ضوء الوضع الراهن في إسرائيل ستلغي لوفتهانزا كل الرحلات من وإلى تل أبيب بما في ذلك رحلات بعد غد الاثنين".

وأضافت لوفتهانزا أنها تراقب الوضع الأمني في إسرائيل باستمرار وتجري اتصالات مكثفة مع السلطات هناك، وأردفت: "بالنسبة للوفتهانزا تحظى سلامة عملائنا وأعضاء أطقمنا بالأولوية القصوى".

كانت لوفتهانزا ألغت اليوم بالفعل الرحلات من ألمانيا إلى تل أبيب.

كانت لوفتهانزا أعلنت في وقت سابق من اليوم تخفيض عدد رحلاتها إلى إسرائيل، وقالت لـ(د.ب.أ): "في ضوء الوضع الأمني الحالي في تل أبيب، ستخفض مجموعة لوفتهانزا إيرلاينز اليوم برنامج رحلاتها من تل أبيب وإليها لأسباب تشغيلية".

وكان الموقع الإلكتروني لمطار فرانكفورت أعلن في وقت سابق إلغاء رحلتين كان من المقرر أن تسيرهما لوفتهانزا إلى تل أبيب اليوم.