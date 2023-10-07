رئيس حملة الرئيس السيسي عن سبب الترشح لولاية ثالثة: نستكمل ما بدأناه

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الترشح لولاية رئاسية ثالثة يهدف لاستكمال ما بدأ.

وأضاف خلال صحفي فعاليات المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الرؤية ستنطلق وتبنى بشكل أساسي في المرحلة المقبلة، على بناء الإنسان المصري.

وأشار إلى أن بناء الإنسان يظل دائما أولوية وهدفا، لكنه هذا الأمر استلزم وجود بنية أساسية.

وشدد على أن أيا من دول العالم لم تحقق تنمية مجانية، موضحا أن المرشح الرئاسي قال في أكثر من مناسبة، بأن الحصول على تعليم يتطلب وجود مدرسة، وأن الحصول على رعاية صحية يستلزم وجود مستشفى.

وأشار إلى أن الدولة تجاوزت المرحلة الصعبة، مؤكدا أنّ القطاع الخاص يحجم عن العمل في المراحل الأولية وفي مراحل اضطراب الدول وذلك لضخامة المخاطر.

ونوه بأن الدولة لها دور اجتماعي نفذته على أكمل وجه، مجددا التأكيد على أن أي تنمية حقيقية تستلزمها بنية أساسية قوية.

وأكّد أنه في المرحلة المقبلة، سيكون هناك تركيز أكبر على بناء الإنسان المصري، موضحا أن هناك رغبة أكيدة ووثيقة في دعم الحياة السياسية، وهو ما ظهر واضحا في الحوار الوطني الذي ضمَّ كل أطياف المجتمع.

وشدد على أن المستهدف في الفترة المقبلة، العمل على توطين الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.