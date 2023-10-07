شارك النجم تامر عاشور وفريق شارموفرز، في إحياء الحفل السنوي لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية وسط أجواء عالمية بحضور عدد غير مسبوق من مختلف المراحل والكليات.



افتتح عاشور، الحفل بأغنية "تيجي نتراهن"، وسط هتفافات الإعجاب، بعدها حرص على تحية الجمهور ثم قدم وصلة من أغانيه الطربية والرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"،"تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"، "مكملناش"، "ذكريات كدابة" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.



وحصد فريق شارموفرز، عن صعوده على خشبة المسرح، حماس الشباب، بعدد كبير من أغانيه الشهيرة منها "دنيا" ،" نميمة" ، "كوكب" ،"بووت" ، "رقصت" ، "انفصام"، "خمسة سنتى"، "مش فارقة"، "خلاص هسيطر"، و"حزينة" .. وغيرها .



وشارك فى إحياء فقرات الحفل ال dj خالد الهوارى وتميز بأجواء عالمية من التجهيزات بإضاءة وشاشات إيهاب أبو السعود وأحمد فتوح، وأجهزة الصوت مايكل عزت.



واختتم الحفل بعرض من الألعاب النارية.