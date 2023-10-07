بثت المقاومة الفلسطينية ممثلة في كتائب القسام، مقطع فيديو يوثق أسر مجندة من كتيبة 869 مع آلية قيادية من نوع صوفا 4، واقتيادها إلى قطاع غزة.



وشوهدت المجندة الإسرائيلية، وهي غارقة في دمائها، فيما تم وضعها داخل سيارة جيب، ونقلها إلى داخل قطاع غزة.



يُذكر أن المقاومة الفلسطينية نجحت في أسر العديد من الجنود الإسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى.





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كتائب القسام يأسرون مجندة من كتيبة 869 مع الية قيادية من نوع صوفا 4 ويقتادوها إلى قطاع غزة pic.twitter.com/a1ohEfRKRf — السيد ابراهيم مهدي (@SayedIbrahimMah) October 7, 2023



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.



بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب حقيقية، موضحا أن حركة حماس باغتتهم بحرب مفاجئة وقاتلة، تتضمن قصفا استمر لعدة ساعات.



وأضاف: «أمرت قوات الأمن بتطهير كل المستوطنات من المتسللين والرد بحرب لا هوادة فيها لم يعرفها العدو من قبل».



ودعا نتنياهو، الإسرائيليين الانصياع لتعليمات الجيش في هذه المرحلة.