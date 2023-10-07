شنّ الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، صباح اليوم السبت، هجوما عنيفا على مستوطنات ومواقع إسرائيلية، إذ شملت إطلاق قذائف صاروخية لجانب تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي المحتلة، في مشهد وصفه وزير الدفاع الإسرائيلي، بأنه حرب أُطلقت ضد إسرائيل، وفقا لما نشرت سي إن إن الأمريكية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي حالة التعبئة العامة، باستدعاء قوات الاحتياط، وإطلاق عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية" كرد على عملية طوفان الأقصى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن مصر تقوم باتصالات مكثفة على جميع المستويات لاحتواء الأزمة الحالية، كاشفاً أن الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية في هذا الشأن تتركز على الأطراف الدولية ذات التأثير؛ لضمان توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.

ولمزيد من ردود الفعل الإسرائيلية، نستعرض في التقرير التالي جولة في الصحافة الإسرائيلية وتناولها للأوضاع بعد عملية طوفان الأقصى:

- صحيفة معاريف: نحن محاصرون

قالت صحيفة معاريف الإسرائلية في تقرير لها، إنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه منطقة غوش دان شارون بجنوب البلاد، فضلاً عن تسلل من وصفتهم بالإرهابيين من قطاع غزة إلى مستوطنة العطيف، وطُلب من السكان حجر أنفسهم في منازلهم وإغلاق أبوابهم، ما جعلهم محاصرون في منازلهم ويطلبون المساعدة.

وأشارت الصحيفة، إلى هجوم عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات أخرى تابعة للجيش الإسرائيلي على 17 مجمعا عسكريا و4 مقرات عملياتية لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية.

- هأرتس: نعيش حالة ذهول

وأكدت صحيفة هأرتس الإسرائيلية، أن إسرائيل تعيش حالة من الذهول جراء إطلاق رشقات صاروخية ضخمة وصلت إلى 2500 صاروخ من قطاع غزة في فترة زمنية قصيرة، وبعد تسلل عناصر المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى المستوطنات القريبة من القطاع، وسقوط قتلى وإصابة مئات آخرين، واحتجاز عدد غير معروف من الرهائن.

- تايمز أوف إسرائيل: أبواب جهنم

بينما نقل موقع تايمز أوف إسرائيل تصريحات لمنسق أعمال الحكومة الجنرال غسان عليان، والتي قال بها "حماس فتحت أبواب جهنم على قطاع غزة، حماس أخذت القرار وحماس ستتحمل المسئولية وثمن أعمالها".

ورجح تقرير الصحيفة، توقعات بأن ترتفع حصيلة القتلى في الصفوف الإسرائيلية، حيث أعلنت نجمة داود الحمراء، إن 22 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الهجوم الضخم الذي نفذته حركة حماس.

- يديعوت أحرونوت: تقصير أمني ونوم عن الحراسة

ومن جهة أخرى، وجه تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، اللوم والاتهام للأجهزة الأمنية والدفعاية، حيث وصف ما جرى بأنه نتيجة لما يشبه "النوم عن الحراسة"، فمن خلال أشرطة الفيديو التي نشرها أعضاء الجناح العسكري، يظهرون وهم يتحركون بحرية في المستوطنات المحيطة بغزة، في حين أنهم هم أنفسهم يجدون صعوبة في تصديق عدم وجود جنود هناك، "لقد جاء هؤلاء وهم على علم واضح بأنهم سيقتلون داخل إسرائيل، ومن المشكوك فيه أن يتخيلوا أنهم سيعودون بسلام مع جنود ومدنيين ومركبات وأسلحة وهم على قيد الحياة".

- جيروزاليم بوست: قاعدة عسكرية في يد حماس

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست إلى تقارير من مصادر عسكرية أكدت سيطرة حركة حماس على قاعدة للجيش الإسرائيلي، وهي تقع في المنطقة الجنوبية من إسرائيل، حيث أنه تم فقدان الاتصال بالجنود بها.