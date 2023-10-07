أعلن السفير الإسرائيلي في العاصمة الألمانية برلين، رون بروسور، أنه ستتم معاقبة المسئولين عن الهجوم الكبير الذي تشنه حركة حماس على إسرائيل.

وفي تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، قال بروسور اليوم السبت إن قيادة حماس اتخذت القرار بمهاجمة إسرائيل بدون استفزاز، وأردف: "سنفعل كل ما بوسعنا لا لندافع عن أنفسنا وحسب بل أيضا لمعاقبة جميع المسئولين عن هذا".

وأعرب بروسور عن اعتقاده بأنه ليست حماس وحدها المسئولة عن الهجوم بل إيران أيضا "الأمر المؤكد بالنسبة لنا أن إيران تقف وراء هذا"، مشيرا إلى أن إيران تحاول بذل كل ما يمكن لإدخال المنطقة في حالة حرب.

وتابع السفير أن مهاجمة إسرائيل لن تمر دون عواقب.

ووصف السفير الإسرائيلي الهجوم بأنه هجوم "وحشي" ضد مدنيين وصرح بأن الجيش الإسرائيلي يقوم الآن بتحرير مدن إسرائيلية، وقال إن "الصواريخ تتطاير بلا توقف وهناك مبان سكنية تشتعل ومدنيون يؤخذون رهائن".

واستطرد السفير الإسرائيلي: يجب على السكان في غزة أن يعرفوا أن قيادة حماس هي التي اتخذت القرار بالفعل وهي المسئولة وستكون مسئولة عن كل ما يحدث الآن".