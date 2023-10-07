دعا المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" المكنى "أبو عبيدة"، اليوم السبت، سكان الضفة الغربية والقدس للتحرك على كل المحاور.

وأضاف أبو عبيدة: "نخاطب أبناء شعبنا في الضفة مفجري الثورة وأهلنا في القدس بأن اليوم يومكم للتحرك في كل المحاور وما عليكم سوى التحرك الآن تجاه المستوطنات وكل أماكن تواجد الاحتلال".

ونشرت كتائب القسام اليوم، مقطع فيديو لأسر عدد من الجنود الإسرائيليين في خضم هجومها غير المسبوق داخل إسرائيل.

وأظهر مقطع الفيديو عناصر من كتائب القسام وهم يحتجزون عددا من الإسرائيليين بلباس مدني داخل قاعدة عسكرية للجيش من دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

وصرح "أبو عبيدة" بأن العمليات "تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور ونتائج المعركة لم يعلم عنها الاحتلال شيئًا بعد".

وقال أبو عبيدة لقناة "الأقصى"، التي تبث من غزة مخاطبا الفلسطينيين: "نطمئنكم بأن العمليات تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور، ومن سب نبينا محمد واعتدى على المسجد الأقصى سيصله الجواب تباعًا".

وأطلقت حماس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.