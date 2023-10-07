قُتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم السبت، إثر الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام المقاومة الفلسطينية للمستوطنات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لقتلى الاحتلال في شوارع المستوطنات بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسئول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين ومعارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".

وفي مستوطنة "سديروت"، أكّد الإعلام الإسرائيلي وجود قتلى، مشيراً إلى الخشية من عمليات "خطف" في أعقاب تسلل عناصر من المقاومة الفلسطينية.

كما لفت إلى خطف عدد كبير من جثث جنود إسرائيليين إلى قطاع غزة.

وأكدت مواقع إخبارية إسرائيلية أنّ الاحتلال يشهد "صباحاً صعباً"، مؤكداً وقوع "رهائن في الغلاف وإصابات كثيرة"، فيما أشار مراسل القناة 12 الإسرائيلية إلى أنّ المستوطنين "يتساءلون أين الجيش.. أين قوات الأمن.. لماذا لم يصلوا إليهم حتى الآن؟"، مضيفاً أنّهم "ببساطة خائفون من الكارثة الكبيرة التي تحصل، وهناك عدة إصابات في سديروت".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".