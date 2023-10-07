اتجاه في الكاف لتأجيل مباراة شباب بلوزداد والأهلي في دوري أبطال افريقيا

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يتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى تأجيل مباراة شباب بلوزداد والأهلي فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات في دوري أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قام بقرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة، مع أندية: شباب بلوزداد (الجزائر) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - ميديما (غانا).

ويأتي ترتيب مباريات الأهلي في دور المجموعات، كالتالي:الجولة الأولى: الأهلي × ميدياما.. 24 - 25 نوفمبر

الجولة الثانية: يانج أفريكانز × الأهلي.. 1 - 2 ديسمبر

الجولة الثالثة: الأهلي × شباب بلوزداد..8 - 9 ديسمبر

الجولة الرابعة: شباب بلوزداد × الأهلي.. 19 ديسمبر

الجولة الخامسة: ميدياما × الأهلي.. 23 - 24 فبراير

الجولة السادسة: الأهلي × يانج أفريكانز.. 1 -2 مارس.



ويأتي تأجيل مباراة شباب بلوزداد والأهلي المحتمل بسبب مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية بالسعودية حيث يخوض الأهلي المباراة الأهلي ضد الفائز من مباراة أوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي.