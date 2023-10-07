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محمد معروف حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري

كريم صلاح
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 12:17 ص | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 12:17 ص

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء طاقم التحكم المُكلف بإدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مساء اليوم السبت، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق البنك الأهلي نظيره الزمالك على ستاد القاهرة الدولي، في السابعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 3 من الدوري المصري.

وسيقود مباراة البنك والزمالك الحكم الدولي محمد معروف، وسيعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسامي هلهل، فيما سيكون أحمد ناصر حكمًا رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، محمود عاشور وأحمد توفيق طلب.


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