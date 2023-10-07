حمل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم السبت، قوات الاحتلال مسئولية الأوضاع الحالية، والتي نتجت بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة.

وقال البديوي، في بيان صحفي، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية"، وفقا لوكالة أنباء "واس" السعودية.

ودعا لوقف التصعيد الفوري بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حمايةً للمدنيين الأبرياء، كما جدد دعوته إلى مؤسسات المجتمع الدولي للتدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصباح اليوم السبت، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل غلاف غزة بـ5 آلاف صاروخ وقذيفة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وتسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلي، كما أكد أن "حماس" سيطرت على عدة بلدات للمستوطنات الإسرائيلية جنوبي البلاد.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قصفه لقطاع غزة وبدأ مهاجمة أهداف لحركة "حماس" داخل القطاع كما استدعى جنود الاحتياط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 200 فلسطيني وإصابة نحو ألف و610 جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.