أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ببيان للشعب الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء اليوم السبت في أعقاب هجمات حماس ضد إسرائيل.



وقال نتنياهو: "سننتصر في الحرب، لكن الثمن باهظ".



وتابع: "سيعمل الجيش الإسرائيلي بكل قوته لتدمير وإبادة حماس والانتقام لهذا اليوم الأسود".



وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" منذ ساعات صباح اليوم بشكل مباغت ومن دون أي مقدمات ميدانية.



وبدأ هجوم "حماس" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.



وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية عن تسلل أكثر من ألف مقاتل من نشطاء حماس وفصائل أخرى إلى بلدات ومستوطنات إسرائيل المحاذية لقطاع غزة.



في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.



وتضمنت العملية الإسرائيلية شن سلسلة كبيرة من الغارات على منازل ومقرات حكومية ومواقع لحركة حماس فضلا عن تدمير برجا سكنيا.