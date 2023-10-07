صحفي فلسطيني: لا تزال القوات الإسرائيلية غير قادرة على السيطرة بقطاع غزة

كشف الصحفي الفلسطيني بقطاع غزة، عن آخر تطورات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم، مؤكدا أنه هناك قصف إسرائيلي من قبل الطيران الحربي يستهدف عدة قطاعات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن أجهزة الإنذار الإسرائيلية تدوي داخل المستوطنات بقطاع غزة منذ الصباح، ولا تزال القوات الإسرائيلية غير قادرة السيطرة على المكان بشكل فعلي، منوها بأنه هناك اشتباكات تدور بين أفراد المقاومة الفلسطينية داخل المستوطنات بقطاع غزة، هذا إلى جانب عقد اجتماعات على المستوى الأمني والسياسي والعسكري الإسرائيلي.

وأكد أن قوات الاحتلال ستتخذ خطوات خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد إعلان المقاومة عن أسرها لعدد من الجنود الإسرائيليين والمستوطنين الذين جرى اصطيادهم اليوم، وذلك ردا على ما يقوم به الاحتلال ضد المسجد الأقصى من انتهاكات وضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذه الانتهاكات والتعديات حذر منها الفلسطينيون آلاف المرات ومن خطورة المساس بهذه الأمور، ومن ثم فكل السيناريوهات مفتوحة في الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بالرد الإسرائيلي، أشار إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي صدق على قرار قطع التيار الكهربائي، وهو الإجراء الذي يلجأ له في كل مواجهة عسكرية مع المقاومة في قطاع غزة؛ للضغط على المقاومة ولخلق نوع من الفتنة بين المواطنين والمقاومة الفلسطينية.