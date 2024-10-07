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هشام صلاح: جمهور الاتحاد صنع نجوميتي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 10:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 10:16 ص

أكد هشام صلاح لاعب فريق البنك الأهلي، أن تجربته السابقة مع الاتحاد السكندري، كانت رائعة للغاية، في ظل امتلاك هذا النادي دعمًا جماهيريًا كبيرًا.

أضاف هشام صلاح في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جمهور الاتحاد السكندري يختلف تمامًا عن أي جمهور في مصر، في ظل قربه الكبير من اللاعبين.

أشار هشام صلاح إلى أن جمهور الاتحاد هو من صنع نجوميته وطلب انضمامه إلى منتخب مصر، مضيفًا «لم أحزن منهم يومًا عند انتقادهم ليّ وعلاقتي بهم خاصة، لأنهم دعموني بشكل كبير، وجعلوني نجمًا بعد أن انضميت للفريق كلاعب عادي».

اختتم تصريحاته، بأن الخسارة أمام الزمالك في المباراة التي شارك فيها بعد عودته من الإصابة، كانت السبب في غضب الجماهير منه، متابعًا «طارق العشري لم يشرح حالتي للجماهير، رغم أنني شاركت بعد العودة من الإصابة مباشرة وبالتالي مستوايّ كان متراجعًا».


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