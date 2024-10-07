 القسام تعلن دك جميع المواقع العسكرية الإسرائيلية المهمة بمحور نتساريم بالهاون والصواريخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام تعلن دك جميع المواقع العسكرية الإسرائيلية المهمة بمحور نتساريم بالهاون والصواريخ


نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 6:09 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 6:09 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذها رفقة فصائل المقاومة هجومًا واسعًا على قوات الاحتلال داخل قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، إن مقاتليها تمكنوا بالاشتراك مع مقاتلي حركة سرايا القدس وعدد من فصائل المقاومة من دك جميع المواقع العسكرية المهمة في محور نتساريم.

وأضافت أن الهجوم جرى تنفيذه بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل و الصواريخ من عيار 107 ملم.

في سياق ميداني آخر، أفادت القسام بأن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية مكونة من 10 جنود بعبوة مضادة للأفراد شمالي مدينة غزة.

وأضافت أنها تمكنت من إيقاع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح، ورصد مقاتلوها هبوط الطيران المروحي للإخلاء.


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