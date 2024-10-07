مدير حملة قيس سعيد: حصول الرئيس التونسي على هذه النتيجة كان متوقعا

قال نوفل سعيد مدير حملة المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد تعليقا على التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، إن هذه النتائج كانت متوقعة.



وأضاف نوفل سعيد في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن هذا يعزز ثقة الشعب في الرئيس قيس سعيد.

وصرح مدير الحملة بأنه العالم يجب أن يفهم أنه عندما يرتفع منسوب الثقة فذلك مهم جدا في الاستقرار السياسي.

وفي المقابل، أكد رمزي الجبابلي مدير حملة المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال إثر غلق مراكز الاقتراع، أن التونسيين كانوا في الموعد وهو ما بينته نسبة المشاركة التي كانت في حدود 30 بالمائة.

وأضاف الجبابلي أن مناصريهم في الجهات رصدوا نسبة تصويت محترمة لفائدة مرشحهم العياشي زمال.

كما تحدث مدير حملة العياشي زمال عن تسجيل عديد الخروقات المتعلقة أساسا بمحاولات التأثير على الناخبين بهدف دفعهم للتصويت لفائدة مترشح معين.

ووفق التقديرات الأولية تحصل المترشح قيس سعيد على ما يزيد عن 89.2 بالمائة من أصوات الناخبين في انتظار اعلان النتائج الرسمية من قبل هيئة الانتخابات.

وأظهر استطلاع لآراء الناخبين بعد الخروج من مكاتب الاقتراع أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" تصدر الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد النتائج بنسبة 89.2 بالمائة، فيما تحصل العياشي زمال على 6.9 بالمائة وزهير المغزاوي 3.9 بالمائة.