السفير الإماراتي في القاهرة يهنئ العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

قدّم السفير الإماراتي في القاهرة حمد الزعابي التهنئة إلى الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال السفير الإماراتي عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "ببالغ الفرح والفخر نهنئ أنفسنا كعرب فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، هذه المؤسسة الدولية العريقة، والذي يعتبر فوزه الساحق تقديرًا دوليًا رفيعًا يُجسّد الكفاءة ويُبرز الحضور العربي على الساحة العالمية".

وأضاف: "إنجاز كبير وتاريخي يعكس الثقة الدولية في الكفاءات المصرية والعربية".

وتابع : "أبارك لقيادة مصر وشعبها الكريم هذا الإنجاز التاريخي والاستثنائي".

وأكد قائلا: "إن هذا الفوز يُعد إضافة نوعية للمسيرة المصرية والعربية في مجال الثقافة والدبلوماسية، ويعكس المكانة المرموقة والقيمة التاريخية التي تحظى بها مصر عربيًا ودوليًا في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية.

واختتم: "نسأل الله للدكتور العناني دوام التوفيق والسداد في مهمته لخدمة الثقافة الإنسانية وصون التراث العالمي وتعزيز التعليم والحوار بين الشعوب".