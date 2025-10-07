وزارة الدفاع الروسية: تدمير 184 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 184 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "من الساعة 11:00 مساء حتى الساعة 7:00 صباح اليوم الثلاثاء، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 184 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير "62 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و31 فوق مقاطعة بيلجورود، و30 فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، و18 فوق مقاطعة فورونيج، و13 فوق البحر الأسود، وست فوق مقاطعة ليبيتسك، وخمس فوق مقاطعة كالوجا، وأربع فوق مقاطعة تولا، وثلاث فوق كل من مقاطعتي روستوف وريازان، وطائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي بريانسك وأوريول، وجمهورية القرم، واثنتان فوق مقاطعة موسكو، وواحدة فوق مقاطعة فولوجدا".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.