 جيش الاحتلال يزعم عبور مسلحين الخط الأصفر بمنطقة الشجاعية في غزة
الإثنين 20 أكتوبر 2025 12:34 م القاهرة
جيش الاحتلال يزعم عبور مسلحين الخط الأصفر بمنطقة الشجاعية في غزة


نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 11:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 11:11 ص

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد مسلحين عبروا الخط الأصفر واقتربوا من قواته في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة، واصفًا ذلك بأنه شكّل تهديدًا مباشرًا لقواته.

وقال الجيش في بيان، اليوم الاثنين، إنه قواته أطلقت النار على المسلحين الذين عبروا الخط الأصفر لإزالة التهديد الموجه ضد القوات.

وأضاف أنه بعد ذلك بوقت قصير، تم رصد عدد آخر من المسلحين الذين عبروا الخط الأصفر واقتربوا من قواته في المنطقة، وجرى إطلاق النار عليهم.

وتابع: «تنتشر قوات الجيش في القيادة الجنوبية في المنطقة وفقًا لخطوط اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد مباشر».

 

