قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون تداعيات حرب إيران وأزمة الطاقة وتراجع دعم أوكرانيا

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، وتتصدر تداعيات الحرب في إيران جدول الأعمال، إلى جانب تراجع دعم التكتل لأوكرانيا وضعف قدرته التنافسية.

وشهدت أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات جوية على إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع. وانقسمت الدول الأعضاء بشأن كيفية تخفيف عبء فواتير الطاقة المرتفعة على المستهلكين والشركات.

وقبيل القمة، دعت مجموعة من خمس دول في الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة الجهود في مجال الطاقة المتجددة كوسيلة لمواجهة ارتفاع الأسعار، بينما طالبت دول أخرى بإصلاح نظام تسعير الكربون في الاتحاد.

وكانت أسعار الطاقة المرتفعة وتأثيرها على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي قضية مطروحة حتى قبل اندلاع الحرب في إيران، ما دفع إلى المطالبة بتقليص الإجراءات البيروقراطية وضخ استثمارات واسعة النطاق.

ومن المقرر أيضا أن يناقش القادة الحرب في أوكرانيا والتداعيات الناتجة عن القتال في الشرق الأوسط، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر اتصال بالفيديو.

ومني دعم الاتحاد الأوروبي لكييف بانتكاسة الشهر الماضي، بعدما فشلت الدول الأعضاء الـ27 في التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حزمة مساعدات جديدة في الوقت المناسب لإحياء الذكرى الرابعة للحرب الروسية واسعة النطاق.