الرئيس الألماني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع الدول المتقاربة في القيم

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى توسيع علاقات ألمانيا بشكل منهجي مع الدول التي تلتزم بمبادئ نظام دولي قائم على القيم.

وقال شتاينماير خلال زيارة لجواتيمالا إنه في ظل الأزمات والصراعات العالمية، يتزايد الشعور بأن النظام العالمي القائم يدخل في حالة متزايدة من الاضطراب، مضيفا أنه رغم عدم إمكانية تغيير ذلك على المدى القصير، فإنه يتعين على ألمانيا التكيف مع البيئة المتغيرة.

وقال شتاينماير: "إذا رأينا أن الموثوقية والقدرة على التنبؤ تعانيان وتتضاءلان في العديد من العلاقات القديمة، فعلينا أيضا البحث عن دول وشعوب تشاركنا قيمنا والتي لا تربطنا بها علاقات وثيقة بما فيه الكفاية - على الأقل حتى الآن"، موضحا أن الزيارات إلى أمريكا اللاتينية تعد لذلك ذات أهمية خاصة في هذا السياق.

وخلال اليوم الثاني من زيارته لجواتيمالا، تفقد شتاينماير أطلال حضارة المايا الشهيرة في متنزه تيكال الوطني، وهو موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأعرب شتاينماير عن تقديره لجهود جواتيمالا في الحفاظ على بقايا هذه الحضارة القديمة، مؤكدا أن الموقع ضروري لفهم البلاد.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، استقبل طلاب المدرسة الألمانية في جواتيمالا شتاينماير بحفاوة كبيرة. وتحتفل المدرسة هذا العام بمرور 125 عاما على تأسيسها. ويبلغ عدد طلابها نحو 1200 طالب، ويتعلم جميعهم اللغة الألمانية. ويستطيع الطلاب الحصول على شهادة الثانوية العامة الجواتيمالية وشهادة البكالوريا الألمانية (أبيتور) في هذه المدرسة. وتدعم ألمانيا المدرسة بحوالي ثلاثة ملايين يورو سنويا، وترسل إليها 18 معلما.

ووصف الرئيس الألماني المدرسة بأنها "مكان مميز للغاية للتعلم والتبادل"، وقال موجها حديثه للطلاب إن العلاقات الثنائية تبنيها وتحافظ عليها الدول والسياسيون، "لكن الشعوب هي التي تعيش هذه العلاقة حقا"، مضيفا أن ألمانيا وجواتيمالا ستتعزز علاقتهما بفضل هؤلاء الطلاب.