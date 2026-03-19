ألمانيا تعرب عن استعدادها لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية لضمان سلامة المرور فى مضيق هرمز

أعربت ألمانيا عن استعدادها لتأييد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ضمان سلامة المرور عبر مضيق هرمز بمنطقة الخليج .

ونقلت وكالة الأنباء الهندية / إيه إن أى نيوز / اليوم عن السفير الألمانى لدى الهند " فيليب أكرمان " قوله فى معرض تصريحات أدلى بها للوكالة فيما يتعلق بهذا الشأن " إن ألمانيا ترغب فى أن يجلس ممثلو الأطراف المتحاربة على مائدة التفاوض الدبلوماسى ، لأننا نريد أن تنتهى هذه الحرب فى أقرب وقت ممكن " .

وأضاف السفير الألمانى قائلا " إننى أعتقد أن ثمة رغبة قوية فى إنهاء هذه الحرب لأن لها تأثير مباشر علينا ، ولذلك فإننا نناشد الأطراف المعنية طرح مبادرات دبلوماسية وإتباع وسائل دبلوماسية من أجل إنهاء هذه الحرب فى أسرع وقت ممكن ، لأن هذا هو السبيل للمضى قدماً " .

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الألمانى " بوريس بيستوريوس " كان صرح فى وقت سابق بأنه لن تكون هناك مشاركة عسكرية من بلاده فى هذه الحرب ولكن ألمانيا على استعداد لدعم الجهود الدبلوماسية اللازمة " لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز " حسب وصفه ، وأكد الوزير الألمانى قائلا " إن هذه الحرب ليست حربنا ، ونحن لم نبدأ هذه الحرب " .