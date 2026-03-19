الخميس 19 مارس 2026 8:03 ص القاهرة
ألمانيا تعرب عن استعدادها لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية لضمان سلامة المرور فى مضيق هرمز

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 مارس 2026 - 7:30 ص | آخر تحديث: الخميس 19 مارس 2026 - 7:30 ص

أعربت ألمانيا عن استعدادها لتأييد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ضمان سلامة المرور عبر مضيق هرمز بمنطقة الخليج .

ونقلت وكالة الأنباء الهندية / إيه إن أى نيوز / اليوم عن السفير الألمانى لدى الهند " فيليب أكرمان " قوله فى معرض تصريحات أدلى بها للوكالة فيما يتعلق بهذا الشأن " إن ألمانيا ترغب فى أن يجلس ممثلو الأطراف المتحاربة على مائدة التفاوض الدبلوماسى ، لأننا نريد أن تنتهى هذه الحرب فى أقرب وقت ممكن " .

وأضاف السفير الألمانى قائلا " إننى أعتقد أن ثمة رغبة قوية فى إنهاء هذه الحرب لأن لها تأثير مباشر علينا ، ولذلك فإننا نناشد الأطراف المعنية طرح مبادرات دبلوماسية وإتباع وسائل دبلوماسية من أجل إنهاء هذه الحرب فى أسرع وقت ممكن ، لأن هذا هو السبيل للمضى قدماً " .

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الألمانى " بوريس بيستوريوس " كان صرح فى وقت سابق بأنه لن تكون هناك مشاركة عسكرية من بلاده فى هذه الحرب ولكن ألمانيا على استعداد لدعم الجهود الدبلوماسية اللازمة " لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز " حسب وصفه ، وأكد الوزير الألمانى قائلا " إن هذه الحرب ليست حربنا ، ونحن لم نبدأ هذه الحرب " .


