الاتحاد الأوروبي والسويد يدينان إعدام مواطن سويدي في إيران

أدان الاتحاد الأوروبي والسويد يوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سويدي في إيران.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان إن "تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سويدي من قبل النظام الإيراني عمل وحشي من العنف الأعمى، ونحن ندينه". وأضافت كالاس أن المواطن السويدي كان محتجزا منذ يونيو 2025.

وأشارت كالاس: "يواصل الاتحاد الأوروبي دعوته لإيران لوقف جميع عمليات الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام. الوضع المروع لحقوق الإنسان في إيران والارتفاع المقلق في تنفيذ الإعدامات لا يُطاقان ويظهران الوجه الحقيقي للنظام".

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا ستينيرجارد، أن مواطنا سويديا تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في إيران في وقت سابق يوم الأربعاء، وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في إدانة الإعدام.

وقالت ستينيرجارد: "من الواضح لنا أن الإجراءات القانونية التي أدت إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن السويدي لم تكن مضمونة قانونيا". وأضافت: "تقع المسؤولية كاملة على عاتق إيران".