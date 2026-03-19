هجمات بمسيرات روسية تستهدف غرب أوكرانيا وتعطل الكهرباء عن آلاف المنازل

قال مسؤولون أوكرانيون إن الجيش الروسي شن هجمات بطائرات مسيرة على عدة أهداف في غرب أوكرانيا في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وذكر الحاكم العسكري في لفيف أن طائرة مسيرة ألحقت أضرارا بالمقر الإقليمي لجهاز الاستخبارات (إس بي يو) في المدينة، دون تسجيل أي إصابات.

وفي منطقة فولين، تعرض مرفق لإمدادات الكهرباء قرب بلدة نوفوفولينسك لهجوم، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 30 ألف منزل، وفق ما أفاد به الحاكم العسكري.

وتقع منطقتا لفيف وفولين الأوكرانيتان على الحدود مع بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بشن غزو واسع النطاق لأوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات.