جوتيريش: النساء ما زلن مستبعدات من مفاوضات السلام رغم مرور 25 عاما على قرار الأمم المتحدة

بعد مرور 25 عاما على صدور قرار تاريخي من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى مشاركة النساء على قدم المساواة في جميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن النساء ما زلن في كثير من الأحيان غائبات عن طاولات المفاوضات.

وفي الوقت نفسه، تشهد معدلات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ارتفاعا، فيما تعيش 676 مليون امرأة على بعد 50 كيلومترا فقط من مناطق نزاع دام، وهو أعلى رقم منذ تسعينيات القرن الماضي، بحسب ما أفادت به المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقال جوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى السنوية لاعتماد القرار: "نشهد في جميع أنحاء العالم اتجاهات مقلقة في زيادة الإنفاق العسكري، واندلاع المزيد من النزاعات المسلحة، وتفاقم الوحشية المروعة ضد النساء والفتيات".

وأضاف أن هناك بعض التقدم منذ اعتماد القرار في 31 أكتوبر عام 2000، مشيرا إلى أن عدد النساء العاملات في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تضاعف، وأن النساء قد تولين أدوارا قيادية في جهود الوساطة المحلية، وساهمن في تحقيق العدالة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما لعبت منظمات النساء دورا محوريا في دعم التعافي من النزاعات وتعزيز المصالحة.

لكن جوتيريش حذر قائلا: "إن ما تحقق من مكاسب لا يزال هشا، والأسوأ من ذلك أنه يتراجع بشكل مقلق".