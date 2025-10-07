رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يبحث مع جمعية مستثمري منطقة مرغم حلولا عاجلة للمنطقة الصناعية

عقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعا موسعا مع عدد من أعضاء جمعية مستثمري منطقة مرغم الصناعية؛ لبحث المشكلات المتعلقة بخدمات الصرف الصحي بالمنطقة، وسبل إيجاد حلول فورية ومستدامة لها، بما يضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق تنمية صناعية متوازنة.

وأكد اللواء نافع، خلال الاجتماع، حرص الشركة على دعم المناطق الصناعية بوصفها من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في المحافظة، مشددًا على أن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات الصرف يُعدّان عنصرين رئيسيين في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.

وتناول الاجتماع، أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في منطقة مرغم، وعلى رأسها بعض المشكلات الفنية في شبكات الصرف الصحي، والتي قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية داخل المصانع، فضلًا عن ضرورة الحد من أي تأثيرات بيئية ناتجة عنها.

واستعرضت عدة المقترحات العاجلة للتعامل مع الوضع الحالي، إلى جانب وضع خطة تنفيذية قصيرة المدى لمعالجة الأزمات القائمة، وخطة استراتيجية طويلة المدى تضمن تحسين واستدامة الخدمة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في جميع مراحل التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على استمرار عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة، وتنسيق الجهود بين شركة الصرف الصحي والمستثمرين، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية، وتعزيز مناخ الاستثمار، والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة بمحافظة الإسكندرية.