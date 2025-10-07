مضطرب نفسيا يقتحم مبنى الكابيتول بواشنطن ويضرم النار بقاعة الاستقبال

اقتحم رجل مبنى الكابيتول في ولاية واشنطن وحطم بابا زجاجيا، وأضرم النار في سجادة وعلَم، وأسقط تمثالين نصفيين لجورج واشنطن ومارتن لوثر كينج جونيور، قبل أن تلقي شرطة الولاية القبض عليه.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية واشنطن، كريس لوفتيس، إن الرجل، الذي لديه سجل من المشكلات النفسية، أُودع سجن مقاطعة ثورستون بتهم الاشتباه في السطو من الدرجة الأولى، والحرق العمد من الدرجة الأولى، والتخريب المتعمد من الدرجة الأولى.

وأضاف لوفتيس في رسالة بريد إلكتروني لوكالة أنباء "أسوشيتد برس": "تصرفات المشتبه به في مبنى الكابيتول كانت متعمدة للغاية، لكنها تبدو صادرة عن شخص يمر بأزمة صحية نفسية من نوع ما".

وأوضح أن المشتبه به أوقف سيارته في حديقة الزهور أمام مبنى الهيئة التشريعية حوالي الساعة 1015 مساء الأحد، ولاحظه أحد موظفي إدارة الخدمات العامة، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على مجمّع الكابيتول، فأبلغ شرطة الولاية.

وأشار لوفتيس إلى أن المشتبه به كان يحمل مطرقتين، ودخل عبر نافذة مكتب في الطابق الأرضي، ثم صعد إلى الطابق العلوي حيث ألحق أضرارا بعدد من المقتنيات أثناء تجواله في المبنى.

وقال نائب حاكم الولاية، ديني هيك، إن الأعلام الموضوعة على جانبي القبة أُسقطت وأُحرق أحدها، مضيفا: "لقد كسر بابا زجاجيا ودخل إلى قاعة الاستقبال الرسمية، حيث أضرم النار في عدة أشياء، من بينها السجادة الأصلية التي تعد كنزا لا يقدر بثمن".