 بلومبرج: قمة ترامب وشي ربما تقعد في ديسمبر خارج الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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بلومبرج: قمة ترامب وشي ربما تقعد في ديسمبر خارج الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في اليابان يوم 20 يونيو 2019. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في اليابان يوم 20 يونيو 2019. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 6:56 ص | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 6:56 ص

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، شي جين بينج، ربما لا يتمكنان من توقيع اتفاق تجاري جزئي حتى ديسمبر، وأنه تم استبعاد مكانين في الولايات المتحدة لعقد اجتماعهما الذي طال انتظاره.

جاء ذلك حسبما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع دون الكشف عن هويته.

ويحاول الجانبان التفاوض حول اتفاق تجاري محدود ترفع الولايات المتحدة بموجبه بعض الرسوم عن الواردات الصينية في مقابل استئناف الصين شراء السلع الزراعية الأمريكية ومنتجات أخرى.

وكان من المتوقع أن يتخذ الرئيسان خطوة نحو حل ذلك النزاع التجاري قبيل الانتخابات الأمريكية 2020 خلال قمة دولية في تشيلي هذا الشهر، لكن القمة تأجلت بسبب المظاهرات في العاصمة التشيلية سانتياجو.


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