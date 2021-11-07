جماعة ناشطة: قوات الأمن السودانية تعتقل 87 معلما في الخرطوم

أعلنت جماعة ناشطة اعتقال ما لا يقل عن 87 معلما في السودان، عندما شنت قوات الأمن السودانية حملة على اعتصام عند وزارة التعليم بالخرطوم، في الوقت الذي يتم فيه تنظيم احتجاجات مناهضة للانقلاب الذي شهدته البلاد الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ونقلت "بلومبرج" عن تجمع المهنيين السودانيين، القول اليوم الأحد، إن الاعتقالات تمت أثناء مظاهرات شهدتها الخرطوم، احتجاجا على تسلم الجيش للسلطة، وتحركات لتعيين أعضاء من نظام الرئيس السابق، عمر البشير، في مناصب تربوية.

وتعد الاعتقالات أحدث اضطرابات تشهدها البلاد بعد الانقلاب الذي وقع في 25 من أكتوبر الماضي، بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة.